Как неприметный камень превращается в блестящий алюминий 6 12.08.2026, 16:41

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Настоящая алхимия.

Несмотря на то, что большинству из нас алюминий известен как красивый блестящий металл, на самом деле, он обычно образуется из неприметного красновато-коричневого камня. Эта руда известна как боксит — осадочная порода, богатая минералами, содержащими алюминий, пишет IFLScience.

По словам ученых, эта руда наиболее распространена в тропических или субтропических регионах, где теплая погода и сильные ливни способствуют выветриванию ландшафта. Залежи боксита разбросаны по плодородным почвам в разных регионах планеты, но крупнейшими производителями алюминия считаются Гвинея, Австралия, Китай, Бразилия и Индонезия.

Превращение неприметного боксита в блестящий алюминий — захватывающий процесс, сопоставимый с научной алхимией. Изначально боксит химически преобразуется в оксид алюминия с помощью процесса Байера, разработанного в 1887 году. Затем оксид алюминия плавится в чистый алюминиевый металл с помощью процесса Холла-Эру, разработанного в том же десятилетии.

Второй этап включает в себя помещение оксида алюминия в расплавленную криолитовую ванну внутри стального котла с углеродной футеровкой. Через расплавленный солевой раствор пропускается электрический ток, в результате чего атомы кислорода отделяются от оксида алюминия и соединяются с углеродным анодом, оставляя жидкий алюминий. Далее его переливают в плавильную печь и получают металлические слитки.

Впрочем, ранее добыча алюминия была сложнее. До разработки этих процессов в конце 19 века производство алюминия было мучительно медленным и дорогостоящим. В 1855 году на Всемирной выставке на Елисейских полях в Париже были представлены 12 небольших алюминиевых слитков. Это произвело фурор, в результате чего спрос на металл резко вырос, а вместе с тема возросла и цена.

После этого французская элита носила броши и пуговицы из алюминия, чтобы демонстрировать свое богатство и светскость. Более того, считается, что Наполеон ел с алюминиевых тарелок, в то время как его гости были вынуждены использовать привычные золотые тарелки.

Сегодня ситуация изменилась и алюминий является одним из самых распространенных металлов в мире. Этот материал используется в самых разных областях: медицине, военной промышленности и быту, от косметических аппаратов до солнечных батарей.

По словам ученых, популярность этого металла обусловлена его прочностью, относительно небольшим весом, коррозийной стойкостью и энергоэффективностью. Кроме того, он бесконечно пригоден для вторичной переработки, поскольку его металлическая структура сохраняет прочность на протяжении бесчисленных циклов плавления и повторного плавления.

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