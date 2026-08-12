Лукашенко подставляется 11 12.08.2026, 16:44

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Россия просит больше топлива.

В среду премьер Александр Турчин встретился с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным. Официальные сообщения о переговорах с белорусской стороны были максимально скудными, а с российской их вообще не было. Но, учитывая возвращение бензинового кризиса в Россию и сферу ответственности российского министра, о чем говорили, можно предположить с большой долей уверенности. Похоже, Россия просит у Беларуси еще больше бензина, пишет planbmedia.io.

«В центре внимания — актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, включая взаимные поставки энергоресурсов», — говорится в сообщении правительства Беларуси.

При этом схема взаимных поставок давно налажена. Россия поставляет нефть на белорусские НПЗ, а взамен покупает все больше топлива. В июне белорусские поставки в эту страну составили 141 тысяч тонн. В июле они выросли до 212 тысяч.

То есть, казалось бы, что тут обсуждать, когда все и так решено. Однако обсуждают. Причем не первый раз.

«Встреча стала логическим продолжением диалога, состоявшегося в Чолпон-Ате, и договоренностей, достигнутых Главами правительств Беларуси и России Александром Турчиным и Михаилом Мишустиным», — говорится в сообщении правительства Беларуси.

А буквально за день до встречи с российским замминистра Турчин доложил об итогах своих переговоров с Мишустиным Александру Лукашенко. И снова власти не поделились никакими подробностями этого доклада.

Теоретически можно было бы предположить, что Россия просит об увеличении объемов поставок. Тем более, что после очень короткой передышки бензиновый кризис возвращается.

Идея бодяжить бензин до уровня Евро-2 и Евро-3 принесла только временное облегчение. А импортные поставки могли частично компенсировать дефицит только на то время, пока Украина уменьшила количество ударов по НПЗ. В начале августа украинские дальнобойные санкции стали бить по российской нефтепереработке с прежней силой, и оказалось, что импортировать надо гораздо больше.

Однако тут есть одна проблемка. Беларусь не может нарастить экспорт бензина в Россию. Июльские поставки и так были на пределе белорусских возможностей. В месяц белорусские НПЗ производят 290-300 тысяч тонн. При этом около 100 тысяч составляет собственно беларуское потребление. Продавать больше бензина в Россию Беларусь может только в ущерб внутреннему рынку.

Другое дело – дизель. Белорусские НПЗ производят около 500 тысяч тонн дизеля в месяц. Внутреннее потребление составляет 180-190 тысяч тонн. В июле Беларусь поставила в Россию 160 тысяч тонн дизельного топлива. Соответственно, есть возможность, чтобы нарастить поставки почти вдвое.

При этом еще в июле ситуация с дизелем в России была гораздо более благополучной, чем с бензином. Потому что Украина била в основном по бензиновым установкам. Но остальным тоже перепадало. Так что проблемы постепенно накапливались. Сейчас многие промышленные предприятия говорят о критически низких запасах дизельного топлива. В Краснодарском крае солярки уже не хватает для уборочной кампании.

Но солярка нужна не только для комбайнов. Солярка – основной вид топлива для войны. А Павел Сорокин в российском правительстве отвечает в том числе за поставки топлива для нужд российской армии в рамках оборонного заказа. Поэтому может оно и неудивительно, что обсуждение перспективного коммерческого предложения не обошлось без Лукашенко. Все-таки для того, чтобы рискнуть безопасностью белорусских НПЗ, нужна санкция на самом высоком уровне.

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