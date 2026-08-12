Белорусы стали потреблять на 20% больше мобильного трафика 2 12.08.2026, 14:53

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Как объем трафика распределяется по регионам.

Абоненты белорусских мобильных операторов стали потреблять больше интернет-трафика: за первое полугодие 2026 года объем полученных данных увеличился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Пользователи скачали более 710 тысяч терабайт в текущем году, а в прошлом — 605 тысяч терабайт. Также сообщается, что инфраструктура Единой сети 4G/5G пополнилась более чем на 500 базовых станций, а их общее количество превысило 8000.

Также расширили радиочастотный спектр, следует из отчета beCloud: в диапазоне 1800 МГц по всей стране объем используемого спектра был увеличен на 10 МГц и достиг 40 МГц. В Витебской, Могилевской, Гомельской областях в диапазоне 800 МГц с 10 МГц до 20 МГц, что позволило ускорить мобильный интернет, сообщает оператор.

Вот как объем трафика распределяется по регионам.

«В рамках обращений граждан» продолжилась модернизация Единой сети 4G/5G, говорится в отчете, позитивные изменения коснулись пользователей 325 населенных пунктов Беларуси.

Согласно данным beCloud, cегодня услуги мобильного интернета четвертого и пятого поколений используют более 7 400 000 белорусских абонентов. 77,2% мобильного трафика передачи данных идет именно через Единую сеть, которая покрывает 94,6% территории Беларуси и обеспечивает связью 99,6% населения страны.

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