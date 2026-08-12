Минчан предупредили о сильном шуме

В Заводском районе Минска в ближайшие дни проведут плановые работы по реконструкции тепломагистрали на улице Центральной, которые создадут много шума. Об этом местных жителей предупредило «Минскэнерго».
Демонтажные, монтажные и сварочные работы запланированы с 8.00 15 августа до 20.00 16 августа.
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