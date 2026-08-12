закрыть
14 августа 2026, пятница, 23:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчан предупредили о сильном шуме

1
  • 12.08.2026, 15:15
  • 4,672
Минчан предупредили о сильном шуме
Фото: «Минскэнерго»

В чем дело?

В Заводском районе Минска в ближайшие дни проведут плановые работы по реконструкции тепломагистрали на улице Центральной, которые создадут много шума. Об этом местных жителей предупредило «Минскэнерго».

Демонтажные, монтажные и сварочные работы запланированы с 8.00 15 августа до 20.00 16 августа.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук