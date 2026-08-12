Турция хочет стать одним из главных оборонных игроков НАТО 1 12.08.2026, 15:52

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Страна присоединилась сразу к пяти стратегическим программам Альянса.

Турция намерена добиться более значимой роли в НАТО, сделав ставку на быстро растущую оборонную промышленность. Последний саммит Альянса в Анкаре показал, что страна стремится перейти от традиционной роли стратегического союзника к статусу одного из ключевых поставщиков военных технологий, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Турция присоединилась сразу к пяти стратегическим программам НАТО, связанным с противовоздушной и противоракетной обороной, дальнобойными системами, космическим наблюдением, критически важным сырьем и беспилотными технологиями. Анкара также намерена интегрировать свои системы ПВО, спутники и средства связи в общую архитектуру наблюдения Альянса.

Особое значение имеет турецкая система «Стальной купол», которая может стать частью более широкой оборонной инфраструктуры НАТО. По мнению авторов, это свидетельствует о заметном изменении характера турецкого вклада в Альянс.

Параллельно Анкара пытается расширить участие национальных компаний в совместных проектах с европейскими и американскими производителями. Речь идет в том числе о разработке авиационных двигателей, беспилотных систем и других высокотехнологичных вооружений.

Отдельное направление — восстановление оборонного сотрудничества с США. Турция рассчитывает решить последствия исключения из программы F-35 и санкций CAATSA, введенных после закупки российских ЗРК С-400.

«Турция теперь полностью уверена в возможности достижения новых соглашений с США», — заявил заместитель министра иностранных дел Левент Гюмрюкчю, подчеркнув перспективу «гораздо более глубокого оборонно-промышленного сотрудничества».

Перед Анкарой открывается возможность превратить оборонную промышленность в один из главных инструментов влияния внутри НАТО. Однако для этого Турции придется не только наращивать производство, но и углублять сотрудничество с союзниками, устранять санкционные барьеры и превращать политические договоренности в реальные совместные проекты.

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