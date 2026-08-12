Российская армия за июль понесла наибольшие потери за более чем полтора года

Российская армия за июль понесла наибольшие потери за более чем полтора года4
- 12.08.2026, 15:57
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Об этом сообщило Минобороны Украины.
По итогам июля, украинские военные зафиксировали значительные потери россиян в живой силе, бронетехнике, артиллерии и автомобильной технике, сообщает Министерство обороны Украины.
В прошлом месяце потери России в личном составе составили 42 860 военных. Это самый большой месячный показатель с января 2025 года.
Таким образом, июль стал четвертым по результативности месяцем для Сил обороны Украины за весь период полномасштабной войны по количеству потерь российского личного состава.
В общей сложности с начала широкомасштабного вторжения потери российской армии в личном составе, по данным Генштаба ВСУ, достигли 1 461 660 человек.
Россия потеряла рекордное количество автомобильной техники
В июле украинские военные активно работали по российской логистике и средствам противовоздушной обороны.
В месяц Силы обороны поразили 68 единиц российских систем ПВО.
Отдельно зафиксирован рекордный показатель по автомобильной технике. Украинские военные уничтожили и вывели из строя 13 998 единиц.
Предыдущий месяц также отличился значительными потерями русской армии. В июне украинские защитники уничтожили и вывели из строя более 2 тысяч артиллерийских систем РФ.
В июле Силы обороны Украины поразили 162 российских танка. В частности, 22 июля было уничтожено или повреждено 28 единиц.
Кроме того, украинские военные уничтожили и подвели 204 боевых бронированных машин и 2016 артиллерийских систем российской армии.