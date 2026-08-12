Всероссийский слет операторов беспилотников отменили из-за угрозы налета беспилотников

Всероссийский слет операторов беспилотников отменили из-за угрозы налета беспилотников1
- 12.08.2026, 16:21
- 1,786
Якобы было проведено «совещание с руководством региона».
Организаторы всероссийского слета операторов беспилотников «Дронница», который с 2022 года проводится в Новгородской области, объявили об отмене очередного мероприятия из-за опасности украинского удара. Об этом говорится в телеграм-канале «Дронницы».
Заявляется, что были получены данные о готовящейся Украиной «комбинированной операции» с задействованием в том числе баллистических ракет и «биодронов-террористов» и по итогам «совещаний с руководством региона» и спецслужбами было принято решение перенести слет, чтобы не снимать силы ПВО и силовиков с других участков.
Съезд операторов боевых БПЛА, смежных специалистов и волонтеров должен был пройти 29–30 августа в Великом Новгороде.