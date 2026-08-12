Минчанина шокировали расценки ветклиники 14 12.08.2026, 16:43

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Сутки в инфекционном отделении обойдутся в сумму от 1770 до 2640 рублей.

Минчанин vladykoyahor опубликовал в Threads скриншот переписки с ветеринарной клиникой.

«Уважаемые любители домашних животных, у меня вопрос. Может я слишком бедный или что-то глобально в жизни белорусов изменилось но я в шоке от некоторых расценок за ветеринарные услуги.

У меня три котика и вот двое из них каким то образом заболели чумкой, — пишет он. — Им сбили температуру, и, в принципе, они нормально себя чувствуют, но так как они мало кушают и вяленькие, я решил вызвать ветеринара на дом и вот тут я опешил.

С таким диагнозом ехать не кто не хочет, сказали обратитесь в клинику у которой есть вирусное отделение. Я позвонил узнать цену и просто выпал. Даже потом написал, так как мне не поверили. От 1770 рублей в сутки за кота! Если положить двоих на пять дней это 6-8 тысяч долларов!

Ребята, есть кто-то, для кого эта сумма подъемная? На пять дней можно нанять двух или даже трех специалистов и снять им квартиру, чтобы они за котами наблюдали или в Дубай отправить отдохнуть».

Другие пользователи соцсети согласились с тем, что расценки ветклиники слишком высокие. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Я тоже столкнулась с этой клиникой и тоже в процессе лечения нужно было рассматривать вариант размещения в стационаре, и, как и вы, я ох...ла от цен, сразу начала сравнивать варианты в других клиниках. Как оказалось, моему коту неправильно поставили диагноз и чуть не отправили на серьезную операцию! Которая ему была не нужна! Теперь обхожу эту клинику стороной.

— Это слишком высокая цена. Поищите другую клинику. Есть и другой вариант. Основное, что делается в ветклинике в стационаре при таком диагнозе — это капельницы. Катетер ставите в клинике, просите вас научить капать — и капаете дома (сложного в этом ничего нет). Катетер менять нужно раз в три дня в клинике. В холку укол тоже несложно, особнно если вам поможет кто-то из домашних. Так вы серьезно сэкономите.

— Я вчера таким же вопросом задавалась, но выбора не было. Правда, не помогло, к сожалению; после «САС Энимал» щенок был уже критический.

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