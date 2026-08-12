Литва окопается на границе с Беларусью 12.08.2026, 17:07

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Страна планирует восстановить болота.

Правительство Литвы одобрило предложения Минобороны о мерах по «противодействию мобильности» — речь идет о сооружении рвов шириной в десятки метров, а также восстановлении болот.

Проект литовского Минобороны обновляет старые и предусматривает новые меры, которые затруднят потенциальному противнику прорыв в страну.

Среди новых решений — «восстановление болот и формирование специальных инженерных сооружений на границе», заявил заместитель министра национальной обороны Томаш Микелькевичюс.

Средства контрмобильности развернут на участках шириной 20 метров (в отдельных местах — до 150 м) у границы с Беларусью и Калининградской областью России. Речь идет о противотанковых рвах и ежах, «зубах дракона», а также прочих заграждениях — с 27 до 50 увеличено число пунктов хранения таких средств. Все, включая подготовку мостов к минированию, должно быть введено в строй до 31 декабря 2028 года.

«В перечень мер по военной контрмобильности входит восстановление болот. Срок реализации этой меры запланирован на конец 2030 года», — говорится в сообщении правительства.

На литовско-белoрусской границе находится около 59 тысяч гектаров болот, около половины из них осушены.

Согласно расчетам Минобороны Литвы, в связи с вышеупомянутыми изменениями может потребоваться дополнительно 50 миллионов евро из средств, выделенных бюджетом на 2026−2030 годы.

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