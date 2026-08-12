Jaguar придумал необычный салон для своего главного электромобиля 1 12.08.2026, 16:05

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Огромный тоннель посреди салона удивил даже поклонников.

Компания Jaguar раскрыла интерьер своего нового электрического GT Type 01, который должен стать символом масштабного перезапуска британской марки. Однако необычный дизайн салона уже вызывает вопросы, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Главной особенностью стал массивный центральный «хребет», проходящий через весь салон от передней панели до задней части. По замыслу Jaguar, он разделяет пространство на четыре индивидуальные зоны и создает для каждого пассажира собственное место.

Фото: Jaguar

«Архитектурное» оформление выполнено в теплых природных оттенках с элементами, напоминающими латунь, травертин и дорогие ткани. Передняя панель получилась намеренно тонкой, а привычного центрального мультимедийного экрана на фотографиях вообще не видно. Некоторые технологические решения и скрытые отсеки Jaguar пока не раскрывает.

Фото: Jaguar

При этом именно центральный хребет может стать самым спорным элементом интерьера. Авторы материала отмечают, что массивная конструкция отнимает значительную часть пространства, особенно сзади. Для электромобиля это выглядит неожиданно, поскольку электрическая платформа дает инженерам больше свободы для организации салона.

Фото: Jaguar

В Jaguar, однако, считают конструкцию преимуществом. Она должна подчеркнуть длинный силуэт автомобиля и сделать пространство более камерным.

«Нужно увидеть интерьер вживую и понять, как работает это пространство», — отмечают авторы.

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