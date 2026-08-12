Украина загнала Путина в угол 1 12.08.2026, 16:29

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Теперь он ищет спасение в Северной Корее.

Российская армия сталкивается с растущей нехваткой людей, боеприпасов и средств для продолжения войны, а украинские удары все глубже проникают на территорию России. В этой ситуации Путин все больше вынужден искать поддержку у Северной Кореи — страны, которая еще недавно считалась изолированным партнером Москвы, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Пхеньян готовится резко расширить помощь России. После годичного перерыва Северная Корея вновь поставляет Москве баллистические ракеты KN-23 и KN-24, которые уже применяются для ударов по Украине. Во вторник одна из таких атак по Запорожью привела к гибели шести человек и ранениям еще 19.

Но главным ресурсом могут стать именно люди. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия способна получить до 50 тысяч северокорейских военнослужащих. Для Кремля это возможность закрыть растущую потребность в живой силе и избежать новой масштабной мобилизации, которая могла бы вызвать недовольство внутри страны.

По данным украинской разведки, северокорейское ракетное подразделение уже появилось в Воронежской области и может располагать до 120 ракетами и шестью пусковыми установками.

Фактически Москва все глубже опирается на помощь Пхеньяна, чтобы продолжать войну. Северная Корея уже поставила России миллионы артиллерийских снарядов, ракеты и тысячи военнослужащих.

«Ким говорил о необходимости испытать Корейскую народную армию в современной войне», — отмечает эксперт Фонда Карнеги Анкит Панда. Для Пхеньяна российский фронт становится полигоном, где северокорейские военные получают уникальный опыт современной войны.

При этом Ким Чен Ын получает деньги, технологии и возможность дистанцироваться от зависимости от Китая. «Стратегическое решение Кима заключается в диверсификации внешней политики», — считает эксперт Оксфордского университета Эдвард Хауэлл.

В итоге война все больше показывает обратную сторону российско-северокорейского союза, Москва нуждается в ресурсах Пхеньяна, а Ким превращает проблемы Путина в собственный источник силы.

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