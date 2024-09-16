Турция успешно испытала «Стальной купол»3
- 16.09.2024, 11:51
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Она сможет уничтожать ракеты, истребители и другие цели.
Турция успешно испытала систему противовоздушной обороны SIPER-2 «Стальной купол». Она сможет уничтожать ракеты, истребители и другие цели, сообщает NTV.
Над разработкой системы SIPER-2 работали турецкие компании Aselsan, Roketsan и Tübitak SAGE. Она состоит из нескольких компонентов: зенитно-ракетного комплекса Sungur, системы ПВО дальнего радиуса действия SIPER и лазерной установки.
Кроме того, «Стальной купол» оборудован системой идентификации целей «свой-чужой» и имеет возможность одновременного запуска ракет с восьми пусковых установок, каждая из которых вмещает по шесть ракет.
Ожидается, что SIPER-2 сможет уничтожать крылатые ракеты, истребители, ракеты класса «воздух-земля», беспилотники, а в будущем также и баллистические цели. Первая такая система должна быть введена в эксплуатацию в турецкой армии до конца этого года.