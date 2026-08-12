Украинские дроны добрались до всех крупнейших НПЗ России 12.08.2026, 15:34

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Масштаб кампании заметен и по количеству атак.

Украинская кампания дальних ударов по российской нефтяной инфраструктуре набирает обороты. После атаки на НПЗ «Танеко» в Татарстане под ударами оказались уже все 11 крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, сообщает издание 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Удар по НПЗ «Танеко» произошел в ночь на 10 августа. Предприятие находится в Нижнекамске примерно в 1200 километрах от Украины и способно перерабатывать около 340 тыс. баррелей нефти в сутки — более 6% всей российской нефтепереработки.

Украинская сторона подтвердила атаку и заявила о пожаре на объекте. Параллельно украинские силы сообщили об ударе по нефтехимическому комплексу «ЗапСибНефтехим» возле Тобольска, расположенного более чем в 2000 километрах от Украины.

Российские власти сообщили о погибших и десятках пострадавших. Москва назвала произошедшее «откровенными террористическими атаками». Киев, в свою очередь, заявляет, что наносит удары по объектам, связанным с российской военной промышленностью и обеспечением войны, а не по гражданским.

«Силы обороны Украины будут систематически продолжать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации», — говорится в заявлении украинского Генштаба.

Масштаб кампании заметен и по количеству атак. За первые пять месяцев 2026 года украинские дроны атаковали как минимум 16 российских НПЗ — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В марте и апреле из-за повреждений одновременно простаивали мощности суммарной производительностью более миллиона баррелей нефти в сутки.

Под ударами уже побывали предприятия в Ярославле, Башкортостане, Саратовской, Волгоградской, Рязанской и Самарской областях. В июне атака вывела из строя Московский НПЗ — крупнейшего поставщика топлива для столицы и прилегающего региона.

Систематические удары призваны повышать стоимость ведения войны для Москвы, одновременно сокращая возможности российской экономики обеспечивать фронт топливом и экспортными доходами.

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