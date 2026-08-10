Украина поразила НПЗ «Танеко» в Татарстане 1 10.08.2026, 20:08

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Генштаб ВСУ подтвердил пожар на объекте.

В ночь на 10 августа Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске Республики Татарстан РФ. На объекте зафиксировали пожар. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В ночь на 10 августа 2026 года в рамках снижения военного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод «Танеко» (Нижнекамск, Республика Татарстан, РФ). На объекте зафиксирован пожар», — говорится в сообщении.

Помимо НПЗ, украинские военные поразили ряд военных объектов российских оккупационных войск.

«Кроме того, поражено ремонтное подразделение в Хрустальном Луганской области. Также наши воины нанесли удар по складу материально-технических средств противника в Новоселидовке Донецкой области. Кроме того, поражен полевой артиллерийский склад в Боевом Донецкой области», — сообщили в Генштабе.

Степень нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

В Генштабе также сообщили о последствиях предыдущих ударов украинских военных по объектам российской инфраструктуры.

В частности, в результате поражения 8 августа НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае РФ подтверждено повреждение колонны первичной переработки нефти АВТ-6.

Кроме того, подтверждены результаты удара по аэродрому «Гвардейское» на временно оккупированной территории Крыма, который украинские силы нанесли 3 августа.

«В результате поражения 3 августа 2026 года аэродрома «Гвардейское» на ТОТ украинского Крыма подтверждено уничтожение девяти горизонтальных резервуаров с авиационным топливом и повреждение двух ангаров для авиационной техники», — сообщили в Генштабе.

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