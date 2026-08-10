Стало известно, каким будет сентябрь в Беларуси 10.08.2026, 20:34

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Прогноз синоптиков.

По предварительным прогнозам, в сентябре погода в Беларуси может быть на 1 - 2 градуса теплее обычного. Погодные аномалии на континенте ожидаются в Германии, Чехии и Венгрии, высока вероятность, что и Беларусь попадет в зону повышенных температур.

Также по прогнозам в начале осени осадков будет меньше обычного. Из-за высокого атмосферного давления ниже вероятность циклонов и атмосферных фронтов, поэтому, скорее всего, сентябрь будет не только теплым, но и сухим.

- Переход от лета к осени будет плавным, без резких похолоданий, - сказано в предварительном прогнозе.

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