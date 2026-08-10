«Белорусы обрели нечто очень важное» 2 10.08.2026, 22:06

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Фото: Getty Images

Вспоминая события августа 2020 года.

Бывшая жительница российского Новосибирска da_janusz рассказала о том, как провела эти дни шесть лет назад.

«Шесть лет назад еще в новосибирской квартире до рассвета смотрела трансляции из города, в котором тогда мечтала жить, - пишет она. - На видео люди кричали ОМОНу «Опускай щиты», а над ними большими буквами светилось «Слава пераможцам!».

В Минске я побывала за год до и в первый же день внезапно ощутила, что я наконец «дома». Это было совершенно необъяснимое чувство, которого не было ни по одному адресу, даже на улице, где родилась. Иллюзий о режиме в Беларуси никаких не было. Что было в нулевые, в 2010 и в 2015, знала неплохо. наверное, оставалась только наивная, едва уловимая надежда — посмотрим, что там на выборах будет.

Посмотрели. Спустя шесть лет старые и новые приятели из Беларуси в других странах. Да и я из-за войны уже успела в двух пожить. но мне кажется, белорусы тогда вовсе не проиграли, а обрели нечто очень важное.

Теперь уже в белградской квартире у меня висит карта любимого города — Минска / Менска. В мечтах снова оказаться там, но уже с теми, кто вынужденно покинул свой дом.

Жыве Беларусь! Жыве вечна!»

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