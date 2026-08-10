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Белорусам начали рассылать «письма счастья» от налоговой

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  • 10.08.2026, 17:26
  • 7,372
Белорусам начали рассылать «письма счастья» от налоговой

За что придется заплатить.

Белорусская налоговая начинает подготовку к «осеннему марафону»: уже на этой неделе вы можете обнаружить в почтовом ящике письмо, которое нельзя проигнорировать. А его содержимое и вовсе заставит раскошелиться. Все дело в том, что подходит время уплаты имущественных налогов за 2025 год.

Налог на квартиру (в том числе первую), налог на землю и налог на транспорт придут в виде единого документа. Не нашли квитанцию в почтовом ящике? Тогда вперед — в «Личный кабинет плательщика» (если подключена электронная рассылка).

В этом году оплатить единый имущественный платеж необходимо до 16 ноября.

Можно вносить сумму полностью досрочно или разбивать на части.

Способы оплаты, как и прежде:

— личный кабинет;

— система ЕРИП;

— отделения банков и почтовой связи.

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