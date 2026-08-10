В Россию начали завозить бригады поварих и швей из Северной Кореи 11 10.08.2026, 17:56

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Кремль нашел новый источник дешевой рабочей силы.

В Россию начали завозить бригады женщин из Северной Кореи. Аутсорсинговая компания на доске объявлений «Авито» предлагает российским компаниям группы из 40 работниц, которых можно задействовать на конвейерных производствах, в швейных цехах, сельском хозяйстве и работе в кафе и ресторанах, пишет канал «Осторожно, новости». По данным компании, особенно хорошо северокорейские работницы показали себя в приготовлении роллов. Компания указывает на высокую производительность, отсутствие текучести кадров и возможность круглогодичной занятости.

Нанять такую бригаду можно только целиком, и разделять сотрудниц нельзя. Работницам также необходимо предоставить изолированное место для проживания — отдельный этаж или здание. Трудоустройство оформляется по договору подряда. Оплата устанавливается почасовая и начинается от 480 рублей.

В 2025 году российские власти выдали гражданам КНДР 36 413 виз — почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Большинство из них были оформлены как студенческие. По данным южнокорейской разведки, к маю 2025 года в России находилось 15 тысяч трудовых мигрантов из КНДР, в основном на Дальнем Востоке.

Расширение присутствия северокорейских рабочих вызывает вопросы из-за условий их труда. В докладе правозащитной организации Global Rights Compliance утверждалось, что некоторые рабочие на российских стройках трудились до 16 часов в сутки, практически не имели выходных и находились под постоянным контролем. Юник Ким, исследователь Центра по правам человека КНДР (NKDB), отмечала, что северокорейские рабочие подвергаются репрессиям. Власти КНДР изымают у них документы, ограничивают передвижение и возможность общения, а также удерживают часть заработка.

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