На свободу вышел известный детский хирург Андрей Любецкий 19 10.08.2026, 18:50

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Андрей Любецкий

Политзаключенный провел за решеткой пять лет.

На свободу вышел известный детский челюстно-лицевой хирург Андрей Любецкий. Эту информацию «Зеркалу» подтвердил источник. Медик-политзаключенный отсидел весь срок, который назначил ему суд.

Андрей Любецкий освободился 7 августа. В заключении он провел пять лет.

Медика задержали 4 мая 2021 года. По версии следствия, хирург «неоднократно публично высказывался о принятом решении нарушить данную им медицинскую клятву <…> и всячески препятствовать оказанию медицинской помощи сотрудникам милиции и членам их семей, призывал своих коллег к подобным противоправным действиям». Его также обвинли в участии в восьми акциях протеста, а посты мужчины в соцсетях расценили как оскорбления и разжигание вражды.

В апреле 2022 года судья Светлана Черепанова приговорила врача к пяти годам колонии по четырем статьям Уголовного кодекса. Любецкий отбывал срок в бобруйской колонии № 2.

В июне 2024-го судья Павел Картинин рассмотрели дело о замене Андрею Любецкому режима содержания и постановил перевести политзаключенного в тюрьму до конца срока.

По данным правозащитников, осенью 2025-го Андрея осудили еще раз — по ст. 411 УК (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения).

Андрей Любецкий — врач, отработал 18 лет в детской больнице № 4 в Минске челюстно-лицевым хирургом. После выборов 2020 года был волонтером возле изолятора на Окрестина. Политзаключенный женат, у него четверо детей. Жена Андрея Наталья Любецкая была вынуждена вместе с детьми уехать из страны.

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