«Начал меня душить»: в Минске подрались в очереди за квартирой 13 10.08.2026, 11:39

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Конфликт произошел в день старта продаж нового дома.

Кредит под 1% разбередил души белорусов. Задолго до старта банковской программы потенциальные дольщики поспешили в офисы продаж застройщиков, чтобы забронировать за собой понравившиеся квадратные метры. В «осаде» оказались все популярные девелоперы. К сожалению, без стычек в очередях не обошлось. И если в одних случаях все ограничивалось лишь словесными перепалками, то в других дошло до рукоприкладства.

О конфликте, который произошел перед офисом продаж жилого комплекса «Северный берег», рассказал минчанин Олег, сообщает Onlíner. Все случилось 6 августа — в день, когда застройщик открыл продажи очередного дома. Вообще, в «Северном береге» мало какой запуск обходится без очереди, а в этот раз в ней еще и произошла потасовка.

— Продажа квартир началась в 9 часов утра 6 августа, — рассказывает минчанин. — Но за несколько дней до этого в офисе продаж появилась тетрадка со списком-очередью, в которую я записался под десятым номером.

Как сказал менеджер «Северного берега», эта тетрадка никакого отношения к ним не имеет, мол, это «народная инициатива», на которую им все равно.

А так любой человек может прийти, занять очередь и купить квартиру.

По этой тетрадке создали группу в телеграме, начали распределять дежурства за 5 дней до старта продаж — для того, чтобы люди там сидели и чего-то ждали. Я написал в группу, что у меня нет возможности дежурить: у меня жена с младенцем, а я работаю. Тогда эта «народная инициатива» по своей прихоти сдвинула меня с десятого места на 15-е.

6 августа, в день старта продаж, я поехал к офису «Северного берега» на улице Свердлова, чтобы занять живую очередь. Там уже было два человека, они мне начали рассказывать про список, про то, что тут уже сформирована очередь. На что я им сказал, что я по живой очереди, а раз тут никого нет кроме вас, я буду третьим по счету.

Всю ночь я стоял прямо возле дверей, к 8 утра народу становилось все больше.

В 09:00 открылись двери в офис, но зайти сразу мне не удалось — человек, стоявший сзади, схватил меня за шею удушающим приемом, начал оттягивать от входа. Я схватился за дверь, тогда еще несколько человек начали меня оттаскивать.

Толпа пошла внутрь, я оказался последним.

Вообще, дежурства под дверями застройщика — давняя практика минчан. Тот, кто следит за новостями мира недвижимости, прекрасно знает, что люди, сменяя друг друга, круглосуточно находятся возле офисов и в зимнюю стужу, и в летнюю жару. Именно для того, чтобы никто «посторонний» не проник первым в заветный кабинет. Традиция давно сложилась и укоренилась.

— Зайдя в офис, я подошел к стойке регистрации и сказал девушке, чтобы она меня зарегистрировала, раз уж я стоял в начале и меня просто вытащили из дверей (она это видела). Но она просто не обращала на меня внимание. Тогда я позвал менеджера, на что тот сказал, что у людей список и принимают по нему. Я возразил, что список ничего не значит. Однако ничего не изменилось.

Подошла другой менеджер, спросила, почему я не записался в тетрадку. На что я ей показала блокнотик, в котором числюсь под номером десять. Тут уже люди стали кричать, что тот список ничего не значит, у них есть новый — на листе А4, в котором я тоже был, но под номером 15.

По итогу меня не зарегистрировали ни под каким номером, ни десять, ни 15. Хотя я был третьим по факту.

При этом человек, который напал на меня, был успешно зарегистрирован, ему продали квартиру, хотя, считаю, его вообще должны были выгнать из задания, поскольку он причиняет вред здоровью других людей, как минимум, нарушает общественный порядок.

Я вызвал наряд милиции, написал заявление на данного человека, снял побои. Решил придать огласке данную историю, потому как все произошедшее — дичь. Удивляет, что в офисе продаж даже нет охраны. И в целом получается замкнутый круг, в котором сотрудники противоречат сами себе: говорят, что список ничего не значит, а потом регистрируют строго по нему.

Список или живая очередь?

История Минска знает и куда более скандальные ситуации под дверями застройщиков. В 2017-м «очередники» даже требовали отмены проектной декларации из-за того, что рано утром на крыльце появились «захватчики». Но то был УКС и метр по $610 в эквиваленте (эх, были времена). А тут — коммерческий застройщик, дорогой «квадрат» и кредит под 1%.

Вот как ситуацию прокомментировали в компании «Риверсайд Девелопмент Лимитед».

— Нам известно об инциденте, произошедшем в день старта продаж квартир в жилом комплексе «Северный берег» 6 августа 2026 года.

Старт продаж вызвал высокий интерес. В течение нескольких дней до старта желающие приобрести квартиры самостоятельно организовали порядок ожидания. Установленный гражданами порядок дежурств не является инициативой или официальным инструментом застройщика. Компания не формирует графики дежурств либо иные списки ожидающих старта продаж, не устанавливает правила участия в них и не регулирует взаимоотношения между гражданами в период ожидания открытия офиса.

К моменту открытия офиса продаж «Северного берега» подавляющее большинство собравшихся признавало сложившуюся между ними очередность и заявило сотрудникам о готовности регистрироваться именно в такой последовательности. В ситуации, когда у входа одновременно находилось большое количество людей, сотрудники офиса не могли самостоятельно определять, кто из присутствующих фактически пришел первым, вторым или третьим, либо разрешать возникшие между ними споры об очередности.

Отдельно прокомментируем информацию о применении физической силы. Конфликт между гражданами произошел на улице, за пределами офиса продаж. Компания не наделена полномочиями в обеспечении порядка за пределами офиса продаж. Поскольку речь идет о действиях одного физического лица в отношении другого, правовую оценку произошедшему вправе дать компетентные государственные органы.

Компания категорически не поддерживает любые формы агрессии и сожалеет, что ситуация между ожидающими переросла в физический конфликт.

Со своей стороны компания при необходимости готова оказать содействие правоохранительным органам в рамках проверки инцидента, — пояснил застройщик.

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