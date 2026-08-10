Под Гродно продают настоящий «рыцарский замок»4
- 10.08.2026, 12:23
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Дом расположен в историческом парке XIX века.
В Скиделе продают дом в средневековом стиле, который больше напоминает замок. Настоящий особняк расположен в центре города, на территории усадебного парка XIX века, рядом с костелом 1870 года постройки, пишет «Точка».
Дом площадью 286 квадратных метров (жилых – 152) стоит на участке в 12 соток. Владелец называет его «домом для настоящего рыцаря» – арочные и панорамные окна поддерживают исторический облик постройки.
Расположен объект в усадебном парке Антоновичей-Четвертинских, заложенном в конце XIX века. По соседству – костел 1870 года постройки. В объявлении говорится, что современный дом построили на месте, где раньше находились дом и двор католического священника.
На первом этаже – гостиная около 38 квадратов, кухня-столовая на 28 метров, тренажерный зал, бильярдная, музыкальная комната, санузел и топочная. Есть терраса. На втором – пять спален, кабинет и большой балкон. В гостиной установлена печь-камин.
Одна из самых необычных деталей – старинный кирпичный подвал с арочными сводах. На участке есть большой гараж и хозпостройка. Жилье продается без внутренней отделки, печное отопление, есть электроэнергия.
Цена недвижимости – 259 459 Рублей (почти $88 тыс. по курсу Нацбанка).
На фоне роста цен на недвижимость предложение может показаться привлекательным, особенно для тех, кто ищет дом с историей и необычной атмосферой.