Под Гродно продают настоящий «рыцарский замок» 4 10.08.2026, 12:23

3,952

Дом расположен в историческом парке XIX века.

В Скиделе продают дом в средневековом стиле, который больше напоминает замок. Настоящий особняк расположен в центре города, на территории усадебного парка XIX века, рядом с костелом 1870 года постройки, пишет «Точка».

Дом площадью 286 квадратных метров (жилых – 152) стоит на участке в 12 соток. Владелец называет его «домом для настоящего рыцаря» – арочные и панорамные окна поддерживают исторический облик постройки.

Расположен объект в усадебном парке Антоновичей-Четвертинских, заложенном в конце XIX века. По соседству – костел 1870 года постройки. В объявлении говорится, что современный дом построили на месте, где раньше находились дом и двор католического священника.

На первом этаже – гостиная около 38 квадратов, кухня-столовая на 28 метров, тренажерный зал, бильярдная, музыкальная комната, санузел и топочная. Есть терраса. На втором – пять спален, кабинет и большой балкон. В гостиной установлена печь-камин.

Одна из самых необычных деталей – старинный кирпичный подвал с арочными сводах. На участке есть большой гараж и хозпостройка. Жилье продается без внутренней отделки, печное отопление, есть электроэнергия.

Цена недвижимости – 259 459 Рублей (почти $88 тыс. по курсу Нацбанка).

На фоне роста цен на недвижимость предложение может показаться привлекательным, особенно для тех, кто ищет дом с историей и необычной атмосферой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com