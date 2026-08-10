Под Солигорском нашли «белорусские Альпы» 1 10.08.2026, 12:57

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Живописная локация стала звездой соцсетей.

Атмосферное место, которое в соцсетях уже успели прозвать «белорусскими Альпами», находится в деревне Пиваши под Солигорском. Внимание пользователей привлекла отара овец, пасущаяся на поле на фоне известных солеотвалов, пишет Onlíner.

О необычной локации, которая и правда выглядит очень кинематографично, рассказала пользовательница Threads под ником @a.hilimon. Девушка отметила, что место вовсе не туристическое — это частное хозяйство.

Атмосферное место, которое в соцсетях уже успели прозвать «белорусскими Альпами», находится в деревне Пиваши под Солигорском. Внимание пользователей привлекла отара овец, пасущаяся на поле на фоне известных солеотвалов.

Впрочем, не исключено, что в будущем ферма станет официально доступной для посещения. Ну а пока сделать красивый кадр можно разве что издалека, не нарушая границ частных владений.

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