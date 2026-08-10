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Из Минска появится новый прямой рейс в Центральную Азию

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  • 10.08.2026, 13:09
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Из Минска появится новый прямой рейс в Центральную Азию
Фото: magnific.com

Самолеты будут летать раз в неделю.

Национальная авиакомпания Таджикистана «Сомон Эйр» с 29 августа начнет выполнять регулярные прямые авиарейсы по маршруту Душанбе — Минск — Душанбе. Об этом государственному агентству БЕЛТА сообщили в посольстве Таджикистана в Беларуси.

Прямой авиарейс, который свяжет столицы двух стран, будет осуществляться один раз в неделю — по субботам.

Информации о стоимости авиабилетов на сайте авиакомпании пока нет. Для сравнения, продолжительность рейса в Москву составляет 4 часа 30 — 4 часа 40 минут. Цена одного билета из Душанбе в Москву на вторую половину августа составляет от 310 до 327 евро, на сентябрь-октябрь от 235 до 245 евро. С учетом, что Минск находится еще дальше от Душанбе, чем Москва, продолжительность перелета и цена могут быть еще более высокими.

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