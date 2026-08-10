Лукашенко получил Ленинскую премию от российских коммунистов 14 10.08.2026, 13:19

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В Минск ради этого приехал лично Геннадий Зюганов.

Глава российских коммунистов Геннадий Зюганов приехал в Минск, чтобы вручить диктатору Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ.

Как говорится в официальной формулировке, награду Лукашенко присудили за «неустанную деятельность по утверждению идей многополярного справедливого мира, личные усилия по укреплению Союзного государства, сохранение исторического наследия».

Таким образом, спустя более чем три десятилетия после распада СССР режим Лукашенко продолжает собирать символические награды из советского прошлого.

Сам диктатор приезду Зюганова явно обрадовался.

«Я очень ждал этой встречи. Нам есть о чем поговорить, поделиться некоторыми мыслями, настроениями и сомнениями — к сожалению, и такое еще у нас присутствует. Я рад, что вы приехали», — заявил Лукашенко.

Официально сообщается, что Лукашенко и Зюганов намерены обсудить белорусско-российское сотрудничество и межпартийные связи.

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