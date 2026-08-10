FT: Военная машина Путина рыщет по тылам в поисках новобранцев 1 10.08.2026, 13:39

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Российская полиция хватает людей на улицах.

Российские власти все чаще прибегают к давлению, обману и принуждению, чтобы находить новых военнослужащих для войны против Украины. На фоне больших потерь российской армии становится все сложнее поддерживать необходимый поток контрактников, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

«Из года в год и из месяца в месяц российской армии все труднее находить людей», — заявил Григорий Свердлин, руководитель организации «Get Lost», помогающей российским военнослужащим покидать службу.

Вместо новой мобилизации, способной вызвать серьезное недовольство в обществе, Кремль усиливает давление на местные власти. Им устанавливают планы по набору военнослужащих. За привлечение новых кандидатов россиянам также предлагают вознаграждения, а местные чиновники получают информацию о должниках, подозреваемых по уголовным делам и других уязвимых категориях населения.

По данным активистов, в Пензе полиция проводила рейды на предприятиях и задерживала мужчин на улицах, после чего их доставляли в военкоматы и заставляли подписывать контракты. В Ростове были задержаны 35 работников завода. Подобные случаи фиксировались и в других регионах.

«Они пытаются выжать максимум из каждой категории мужчин», — заявил военный юрист Артем Клыга, отметив, что для разных групп используются свои способы давления.

При этом российская армия продолжает нести тяжелые потери. По западным оценкам, ежемесячные потери России превышают 30 тысяч человек. Даже заявленные Москвой 200 тысяч новых военнослужащих, набранных в первой половине 2026 года, в основном уходят на восполнение потерь, а не на создание резервов.

На этом фоне в России растет страх перед новой мобилизацией после сентябрьских выборов в Госдуму. Некоторые граждане уже заранее проверяют возможность выезда из страны.

По оценке источника, близкого к Минобороны РФ, новая мобилизация может оказаться для Кремля не менее рискованной, чем выгодной: большие потери среди мобилизованных способны усилить внутреннее недовольство и дезертирство.

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