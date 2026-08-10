Белорус превратил 64 тонны валунов в гигантский фонтан 4 10.08.2026, 14:13

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На необычный проект ушло десять месяцев.

Десять месяцев работы, около 64 тонн камня, десятки валунов и несколько поездок в карьер — так выглядит самый масштабный проект брестского ремесленника Владислава, который построил для частной усадьбы огромный фонтан из натурального камня. Onlíner расспросил парня, как появилась эта идея и с какими неожиданными трудностями ему пришлось столкнуться.

Ранее сайт Charter97.org уже рассказывал о ремесленнике из Бреста Владиславе, который вырезал ванну из семитонного валуна. Теперь он взялся за еще более амбициозный проект и построил фонтан из 64 тонн камня.

В сентябре прошлого года парню предложили построить для частной усадьбы большой фонтан из натурального камня. Идея нашему герою сразу понравилась, хотя за подобные проекты он раньше не брался.

— На территории усадьбы заказчика было большое озеро, и он сразу сказал, что хочет сделать рядом с ним большой фонтан — чтобы он стал главным объектом. Мы начали все измерять, и оказалось, что фонтан получится примерно 13 метров в длину.

Никаких готовых чертежей или эскизов у заказчика не было, он просто рассказал, что наверху фонтана вода должна «зарождаться», а потом постепенно стекать вниз по чашам. Сами камни должны быть уложены друг на друга, как пирамида. Честно говоря, в тот момент я и сам еще не понимал, как все это должно выглядеть в итоге. В голове была только общая идея.

Когда вернулся домой, почти неделю думал над проектом, а потом сделал небольшой рабочий макет из камня. Это была уменьшенная копия будущего фонтана, по которой уже можно было понять, как будет течь вода и как вообще должна работать конструкция. Приехал с этим макетом обратно в усадьбу, показал его заказчикам, и после этого мы окончательно договорились, что беремся за работу.

Затем Влад рассчитал, что для проекта понадобится около 40 каменных чаш — если переводить в вес, это порядка 24 тонн валунов. Но в процессе работы их понадобилось почти в два раза больше.

— Я примерно понимал, что понадобится около 40 каменных чаш. Заказчик сразу купил 24 тонны валунов, и я начал их обрабатывать. Чаш специально сделал с запасом, потому что думал: вдруг при перевозке какой-то камень треснет или не выдержит.

Когда начали собирать конструкцию, стало понятно, что масштаб совсем не тот, который я представлял вначале. Мы поставили примерно пять чаш друг на друга, и каждый следующий камень добавлял конструкции около 30 сантиметров высоты. То есть фонтан рос значительно быстрее, чем нужно было. Пришлось все разобрать, снова ехать в карьер и покупать еще камень.

Всего на фонтан ушло 64 тонны камня — если считать именно валуны, то это примерно 70—80 штук. Одни были небольшие, килограммов по 400, другие весили по 2 тонны.

Я ездил в карьер и выбирал буквально каждый камень. Многие лежали в огромных кучах, некоторые вообще были наполовину закопаны в землю. Их приходилось раскапывать, смотреть со всех сторон и представлять, как именно этот валун встанет в конструкцию. Когда камни привозили ко мне, я сразу отмечал, где их нужно срезать, какой стороной они будут лежать, где будет верх, где низ.

Сам по себе камень стоит недорого, больше всего потянула доставка. Одна только перевозка обходилась примерно в $600—700 в одну сторону. Причем сначала валуны нужно было привезти ко мне, чтобы обработать, а потом уже отправить на объект.

— А между собой камни бетоном склеивали?

— На самом деле, бетона там совсем немного, в основном все держится за счет собственного веса. Верхние валуны прижимают нижние, по бокам они тоже подперты камнями. Бетон использовали просто для подстраховки. Саму конструкцию ставили на фундамент, который хозяева залили еще до моего приезда. Если бы этот фонтан стоял на земле, то под своим весом он бы просто ушел в землю.

— Вода сразу стекала как надо?

— Сначала мы собрали несколько валунов, сверху поставили чаши, потом я просверлил отверстие через всю конструкцию, протянули шланг, собрали все обратно, включаем… а вода не идет. Где-то шланг пережало, и пришлось опять все разбирать. В итоге вместо шланга поставили трубу из нержавейки и потом уже заново все собирали.

Вообще, таких моментов хватало. Кажется, что уже все, осталось только включить фонтан — а потом находится какая-нибудь мелочь, из-за которой приходится делать работу заново. Поэтому сам монтаж хоть и занял около двух недель, но нервов потрепал больше всего.

Инструмента за это время тоже ушло немало. Только алмазных дисков я сточил несколько десятков. Они вроде рассчитаны на камень, но, когда каждый день режешь гранит и валуны, расход получается очень серьезный. Болгарки тоже не выдерживали. За время работы над этим проектом несколько штук просто вышли из строя.

На реализацию всего проекта у Влада ушло около десяти месяцев.

Инструмента за это время тоже ушло немало. Только алмазных дисков я сточил несколько десятков. Они вроде рассчитаны на камень, но, когда каждый день режешь гранит и валуны, расход получается очень серьезный. Болгарки тоже не выдерживали. За время работы над этим проектом несколько штук просто вышли из строя.

На реализацию всего проекта у Влада ушло около десяти месяцев.

— Если вас попросят сделать подобный фонтан, сколько он будет стоить?

— Честно говоря, если смотреть только на деньги, то этот проект вряд ли можно назвать очень выгодным. Для меня это был скорее вызов, мне хотелось понять, получится ли вообще реализовать такую идею. И сейчас, когда я приезжаю и вижу, как работает этот фонтан, понимаю, что оно того стоило.

Если бы мне сейчас снова предложили сделать точно такой же фонтан, то стоило бы это около 50 тысяч белорусских рублей.

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