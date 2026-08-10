В российские регионы вернулись огромные очереди за бензином 6 10.08.2026, 14:49

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Топливный кризис разгорелся с новой силой.

Очереди на автозаправках из-за топливного кризиса, которые постепенно сошли на нет в июле, снова возвращаются в российские регионы.

На невозможность свободно заправить автомобиль и необходимость проводить много часов в ожидании жалуются жители как минимум 12 субъектов РФ, обратило внимание издание «7х7».

Так, очереди образуются на АЗС в Краснодаре и Сочи, где раньше не было проблем с топливом, а также в Геленджике. При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев еще 30 июля заявлял, что ситуацию с бензином в регионе стабилизировали.

Власти Калужской области объяснили вновь появившиеся очереди за бензином повышенным спросом перед выходными и желанием заправиться впрок.

Между тем в Смоленске перестали продавать бензин марок Аи-95 и Аи-92 на заправках «Газпрома», «Лукойла» и «Нефтика», а выстроившиеся на АЗС «Роснефти» машины перекрывают перекрестки.

В Ростове-на-Дону некоторые заправки снова закрылись, тогда как на других стали возникать очереди. Похожая ситуация наблюдается в Тамбове, Туле, Ульяновске, Пензенской, Саратовской, Рязанской и Воронежской областях, а также в Приморском крае. Вместе с тем на заправках в отдельных регионах разрешают залить не более 30 литров в бак.

Топливный кризис в России разгорелся в начале июня из-за атак украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). С начала года Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели из строя не менее 26 предприятий. По состоянию на конец июля к полноценной работе смогли вернуться лишь 8, еще 11 восстановили производство частично, а 7 продолжали простаивать, писала Financial Times со ссылкой на спутниковые данные и анализ S&P Global. В итоге, по оценке EA Analytics, нефтепереработка в России упала до самого низкого уровня с мая 2002 года — 3,6 млн баррелей в сутки. Это примерно на треть ниже сезонной нормы.

В ответ на это российское правительство запретило экспорт топлива, увеличило импорт бензина из Беларуси в 25 раз и начало закупать его в Индии и Марокко. Также власти резко снизили стандарты качества для производителей и поставщиков бензина. В начале июля ряд НПЗ получил разрешение выпускать бензин стандарта Евро-3 с содержанием серы 150 мг/кг, а после требования по качеству снизили до стандарта Евро-2, который был запрещен в России в 2013 году. В Минэнерго заявили, что такая мера будет действовать до 1 июля 2027 года.

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