В Латвии хотят полностью убрать советские названия с карты страны 4 10.08.2026, 15:20

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Под переименование могут попасть десятки улиц и населенных пунктов.

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис призывает Сейм вернуть в повестку дня закон о переименовании улиц и населенных пунктов, получивших названия в период советской оккупации.

Об этом сообщила агентству LETA советница министра Агнесе Варпиня, передает Delfi.

Варпиня напомнила, что 19 июня 2023 года тогдашний президент Эгилс Левитс призвал парламент принять закон об изменении названий, введенных в результате политики коммунистического тоталитарного режима и русификации.

Пунтулис подал такое предложение в комиссию Сейма по вопросам образования, культуры и науки. Законопроект предусматривает переименование улиц и населенных пунктов, названия которых были введены в период тоталитарного оккупационного режима, в соответствии с латвийской культурной средой и государственностью.

По мнению Пунтулиса, недопустимо, что в Латвии сейчас существуют такие названия, как, например, улица Пионеров, улица Маскавас, улица Октября, улица Андрея Упиша, улица Паула Леиньша, а также населенные пункты Холодные Ручьи и Тихая Пристань.

По его мнению, отказ от названий улиц, прославляющих коммунистический тоталитарный режим или лиц, его поддерживавших, создаст более латвийскую среду, укрепит латвийское самосознание и укрепит свободное и демократическое государство.

К письму, направленному Левитсом в 2023 году в Сейм, в приложении был добавлен разработанный обществом «Центр публичной памяти» законопроект о переименовании улиц периода оккупации и перечень конкретных латвийских топонимов и улиц, названия которых следует изменить.

В июле Пунтулис встретился с председателем правления «Центра общественной памяти» Карлисом Кангерисом и исследователями общества. За это время организация обновила законопроект «Закон о переименовании названий, связанных с коммунистическим тоталитарным режимом и русификацией», который вместе с предложением Пунтулиса был передан в комиссию Сейма по вопросам образования, культуры и науки. Организация также составила новый перечень топонимов, которые следует изменить.

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