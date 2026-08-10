В Болгарии прогремели взрывы на заводе боеприпасов 3 10.08.2026, 16:09

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фото: БГНЕС

С предприятия эвакуируют сотни рабочих.

В Болгарии на военном заводе «ЭМКО» в селе Белица в муниципалитете Трявна произошли взрывы.

Эту информацию телеканалу (NOVA ) подтвердило Министерство внутренних дел Болгарии.

По словам мэра города Трявна Денчо Минева, загорелся грузовик, после чего в некоторых складах начались взрывы. По словам министра внутренних дел Ивана Демерджиева, причина, скорее всего, внутренняя.

«Взрыв произошел в одном из цехов. Делается все возможное, чтобы локализовать пожар, чтобы он не распространился на другие здания», – сказал Демерджиев. Он подтвердил, что в результате инцидента никто не пострадал.

фото: БГНЕС

По данным БГНЕС, с завода эвакуируют 300 его работников.

«Сообщаю всем жителям муниципалитета Трявна, что в результате возгорания грузовика произошли взрывы в части складов завода по производству боеприпасов в селе Белица. Будет активирована национальная система оповещения об опасности BG-ALERT. В связи с утечкой газа и загрязнением воздуха призываем людей закрыть окна в своих домах, использовать защитные маски и не выходить на улицу. На место происшествия также направляются бригады из Областной инспекции по охране окружающей среды и водных ресурсов – Велико-Тирново для измерения качества воздуха», – написал в Facebook мэр Трявны Денчо Минев.

На место происшествия также направляются директор Регионального управления внутренних дел, начальник пожарной службы и дополнительные подразделения правоохранительных органов, чтобы взять на себя координацию мер по обеспечению безопасности в районе.

Мэр Велико-Тирново Даниэль Панов сообщил NOVA, что обсудил ситуацию с премьер-министром Руменом Радевым и министром обороны Димитаром Стояновым.

«В настоящее время нет опасности для населенных пунктов в районе села Вонешта-Вода Велико-Тирново. Считается, что государство приняло необходимые меры и наладило организацию работы», – пояснил Панов.

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