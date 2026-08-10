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ГАИ устроила масштабную облаву на мотоциклистов

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  • 10.08.2026, 16:28
  • 2,818
ГАИ устроила масштабную облаву на мотоциклистов

Для рейдов задействовали мотопатрули и беспилотники.

С 6 по 16 августа в Беларуси проходит профилактическая акция «Мотоциклист», во время которой сотрудники Госавтоинспекции, как сообщает пресс-служба МВД, усилили контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями мототранспорта.

Только за первые четыре дня акции — с 6 по 9 августа — было выявлено около 748 нарушений, совершенных мотоциклистами. Десять водителей задержали за управление в состоянии алкогольного опьянения. Еще 57 человек были отстранены от управления, поскольку не имели права управлять транспортными средствами. 74 мотоцикла поместили на охраняемые стоянки.

Для проведения рейдов задействовали максимальное количество мотопатрулей. При выявлении грубых нарушений используются также беспилотные летательные аппараты и возможности Республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

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