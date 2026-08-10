Большинство украинцев верят в победу над Россией 1 10.08.2026, 17:18

1,242

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса.

Абсолютное большинство украинцев (82%) верит в то, что Украина победит в войне против России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в период с 16 по 31 июля 2026 года.

59% считают, что Украина безусловно победит РФ в войне. Еще 23% считают, что победу скорее одержит Украина.

Не определились с ответом 16%. И лишь 7% считают, что победу в войне одержит Россия.

Когда закончится война в Украине

В то же время украинцы скептически относятся к тому, что война в Украине завершится уже в ближайшее время: 5% считают, что это может произойти в ближайшие недели, до конца лета 17% надеются на завершение войны осенью-зимой 2026 года. Еще 13% рассчитывают на окончание войны в первой половине 2027 года. А 39% считают, что это произойдет во второй половине 2027 года или позже.

Также социологи отмечают значительную долю респондентов (а именно 26%), которые не смогли ответить на этот вопрос. Отмечается, что это лишь подчеркивает тот факт, что всё меньше украинцев верят в завершение войны в ближайшее время.

Отмечается, что опрос проводился смешанным методом. Половину участников опросили методом телефонных интервью, а половину – методом личных интервью. Всего в опросе приняли участие 1808 человек.

Отношение украинцев к окончанию войны

Напомним, ранее другой опрос КМИС показал, что 61% респондентов готовы терпеть войну в Украине столько, сколько потребуется. Отмечается, что если с января по апрель этот показатель снизился с 65% до 48%, то уже начиная с апреля он почти вернулся к прежнему уровню.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com