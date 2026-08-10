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Фотофакт: Северное сияние над Витебской областью

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  • 10.08.2026, 17:39
  • 3,004
Фотофакт: Северное сияние над Витебской областью

Невероятные кадры.

Житель Верхнедвинского района Витебской области wolfheart_andrew поделился красивыми снимками северного сияния. Ему удалось сфотографировать природное явление вчера ночью.

«Ну вот и вернулись к нам темные ночи, а значит можно продолжать охоту за сияниями, - пишет он. - И уже этой ночью удалось поймать августовскую вспышку. Беларусь, Верхнедвинский район, ночь с 8 на 9 августа. Поймал сияние в 23:30 и 1:30».

По словам автора поста, снимки сделаны в 5-6 километрах от районного центра.

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