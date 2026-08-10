«Комплект для девочки — 180 рублей»3
- 10.08.2026, 18:11
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Во сколько родителям обойдется начало учебного года.
Впереди сентябрь — а с ним для многих белорусов настанет пора домашек, родительских собраний и проверки дневников. Уже сейчас семьи заняты активным шопингом: детей нужно одеть в «деловой стиль», при этом желательно модно, удобно и не по цене крыла самолета.
С 13 августа в силу вступят изменения в государственный стандарт на школьную одежду. Можно выбрать готовые комплекты, можно сшить по своим меркам — главное, попасть в цветовую гамму учреждения образования.
Цены на одежду для мальчиков стартуют от:
43 рублей на рубашки,
40 — на брюки,
100 — на пиджак,
38 — на свитшоты,
49 — на жилеты,
79 — костюм‑ двойку,
150 — костюм-тройку.
Для девочек:
юбка‑ шорты — от 22 рублей,
платье — от 43,
сарафан — от 50,
свитшот — от 38,
джемпер — от 45,
пиджак — от 70.
То есть самый бюджетный комплект для мальчика обойдется примерно в 80 рублей, подороже — в 250 рублей. Для девочки полный комплект бюджетный будет стоить почти 120 рублей, подороже — 180 рублей.