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«Комплект для девочки — 180 рублей»

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  • 10.08.2026, 18:11
  • 1,726
«Комплект для девочки — 180 рублей»

Во сколько родителям обойдется начало учебного года.

Впереди сентябрь — а с ним для многих белорусов настанет пора домашек, родительских собраний и проверки дневников. Уже сейчас семьи заняты активным шопингом: детей нужно одеть в «деловой стиль», при этом желательно модно, удобно и не по цене крыла самолета.

С 13 августа в силу вступят изменения в государственный стандарт на школьную одежду. Можно выбрать готовые комплекты, можно сшить по своим меркам — главное, попасть в цветовую гамму учреждения образования.

Цены на одежду для мальчиков стартуют от:

43 рублей на рубашки,

40 — на брюки,

100 — на пиджак,

38 — на свитшоты,

49 — на жилеты,

79 — костюм‑ двойку,

150 — костюм-тройку.

Для девочек:

юбка‑ шорты — от 22 рублей,

платье — от 43,

сарафан — от 50,

свитшот — от 38,

джемпер — от 45,

пиджак — от 70.

То есть самый бюджетный комплект для мальчика обойдется примерно в 80 рублей, подороже — в 250 рублей. Для девочки полный комплект бюджетный будет стоить почти 120 рублей, подороже — 180 рублей.

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