Маск решил покорить Марс через Луну 6 10.08.2026, 18:35

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Фото: charter97.org

SpaceX рассматривает Луну как ключевую базу на пути к Марсу.

SpaceX может сделать Луну ключевым этапом на пути к будущей колонизации Марса. Вместо прямого перехода к межпланетной экспедиции компания Илона Маска рассматривает лунную инфраструктуру как место для испытания технологий, которые затем будут использоваться на Красной планете, пишет 19FortyFive.

Полет человека на Марс занимает семь-девять месяцев. В случае аварии экипаж не сможет быстро получить помощь или вернуться на Землю, а следующего подходящего окна для обратного полета придется ждать около 26 месяцев. На Луне расстояние до Земли составляет всего несколько дней, поэтому испытания там значительно безопаснее.

«Луна — единственное место, где неудачи можно пережить», — говорится в материале, Луна становится ключевой площадкой для испытаний.

Маск рассчитывает использовать лунную базу для проверки систем жизнеобеспечения, робототехники, искусственного интеллекта и технологий строительства. В перспективе она может превратиться в промышленный и вычислительный центр, способный добывать местные ресурсы, включая лед для производства воды и ракетного топлива.

Добыча ресурсов непосредственно в космосе позволит снизить зависимость от поставок с Земли и удешевить создание новых космических аппаратов. Роботы смогут заниматься строительством и подготовкой инфраструктуры еще до прибытия людей.

Лунная программа имеет и геополитическое значение. Закрепившись на спутнике, США смогут усилить позиции в формирующейся космической экономике и опередить Китай и Россию.

«Победа на Луне — это способ Америке победить на Марсе», — пишут авторы.

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