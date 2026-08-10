СМИ: Чиновники изображали публику на выступлениях министра страны ЕС, часто бывавшего в Минске 1 10.08.2026, 19:21

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Главной задачей было заполнить зал на 50−60 мест.

Сотрудников Министерства иностранных дел Венгрии на протяжении нескольких лет отправляли на пресс-конференции экс-главы ведомства Петера Сийярто, чтобы заполнить зал и создать впечатление большого интереса к мероприятию. Независимые СМИ при этом зачастую не приглашали, чтобы избежать неудобных вопросов, пишет венгерское издание 444.hu (перевод - «Зеркало») со ссылкой на сотрудников МИД.

По словам собеседников издания, перед совместными пресс-конференциями Сийярто с иностранными гостями кабинет министра рассылал руководителям подразделений письма с приглашением сотрудников.

Однако это было не просто приглашение: в письме указывалось, сколько человек от каждого подразделения должны присутствовать, а руководители должны были заранее сообщить их имена.

Главной задачей сотрудников было заполнить зал примерно на 50−60 мест. Прийти требовалось за полчаса до начала.

«К моменту, когда Сийярто придет, все уже должны были сидеть в полной тишине. А после пресс-конференции запрещалось вставать, пока Сийярто не покинет зал», — рассказал один из сотрудников.

В разных подразделениях вопрос решали по-разному. Иногда сначала искали добровольцев, которым была интересна тема мероприятия. Если желающих оказывалось недостаточно, людей назначали. В других отделах действовала ротация: поскольку пресс-конференции могли проходить несколько раз в неделю, некоторым сотрудникам приходилось ходить на них примерно раз в две недели.

Иногда организаторы перестраховывались настолько, что сотрудников вызывали из других зданий МИД. Те добирались до главного корпуса, а уже на месте узнавали, что зал заполнен и можно возвращаться на работу.

По словам источников, такая практика была нужна потому, что представители приглашенных лояльных СМИ и сопровождающие иностранных гостей зачастую не заполняли даже половины зала. В итоге среди «публики» могли оказаться сотрудники, никак не связанные с темой мероприятия, — например, специалисты по расчету зарплат.

Независимые редакции при этом на пресс-конференции не приглашали. Один из сотрудников МИД утверждает, что иногда на мероприятии присутствовал лишь один журналист — от государственного информагентства MTI.

«Однажды я своими глазами и ушами видел, как сотрудник пресс-службы МИД продиктовал ему, что именно спросить», — рассказал собеседник издания.

Отметим, Сийярто после 2020 года был самым частым европейским гостем в Минске.

В феврале и октябре 2023 года министр посещал нашу страну, чтобы передать призыв к мирным переговорам по Украине. В мае 2024-го на заседании межправительственной белорусско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству Сийярто обещал поддержку для развития сотрудничества с Минском — даже вопреки решениям ЕС.

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