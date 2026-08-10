В Австрии раскрыли схему обхода санкций по поставкам двигателей для российских ракет 5 10.08.2026, 19:54

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В схеме замешаны компании в том числе из Беларуси.

Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) раскрыло международную схему, в рамках которой венская компания поставляла оборудование, использовавшееся для производства двигателей для российских ракет и истребителей в обход санкций Европейского Союза.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Австрии.

В центре расследования оказалась компания, базирующаяся в Вене, через которую осуществлялись закупки высокоспециализированных промышленных товаров для российской оборонной промышленности.

Компания была специально создана для поставок в Россию промышленных товаров, на которые наложены санкции, в частности станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и специального инструмента для обработки металла.

Для сокрытия фактических маршрутов поставок обвиняемые использовали международную сеть компаний в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге, Беларуси, Кыргызстане, Южной Корее, Польше и Литве.

Министерство внутренних дел Австрии сообщило, что оборудование поставлялось компаниям, связанным с российским государственным промышленным конгломератом «Ростех». Последние выводы следователей свидетельствуют о том, что товары использовались для изготовления военной техники, в частности двигателей для крылатых ракет и истребителей.

28-летний руководитель компании – гражданин Беларуси – был арестован в мае.

В тот же день австрийские власти изъяли станки с ЧПУ и специализированные инструменты стоимостью около 140 000 евро. Подозреваемый, имя которого не разглашается, остается под стражей на время расследования.

В министерстве добавили, что доказательства, изъятые в ходе рейдов, свидетельствуют о том, что с 2022 года российским производителям оружия было поставлено промышленных товаров на сумму более 3,3 миллиона евро.

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