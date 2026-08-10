Белорусам приходят «письма счастья» за авто, проданное 12 лет назад

Белорусам приходят «письма счастья» за авто, проданное 12 лет назад3
- 10.08.2026, 20:17
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В чем дело?
Семья продала синий VW Passat 1988 года выпуска ещё в 2014-м. Но машина не была переоформлена, и штрафы прежним владельцам приходят до сих пор.
Чтобы решить проблему, предыдущие хозяева обратились в редакцию «АвтоГродно».
По словам читательницы издания, «Пассат» ушёл человеку из Гродненской области, который обещал вот-вот приехать и юридически завершить сделку, но за 12 лет так и не объявился. При этом «письма счастья» за игнорирование скоростного режима бывшим хозяевам авто приходят регулярно из Вороновского района и Минска. Сумма штрафа обычно составляет 0,5 БВ (то есть водитель превышает на 10—20 км/ч).
Страховку на автомобиль тоже регулярно оформляют. Например, действующая была выписана в Гродно 12 января 2026 года.
Девушка просит нынешнего владельца отозваться, встретиться в ГАИ и завершить процедуру 12-летней давности.