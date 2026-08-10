Где родился главком ВСУ Драпатый и чем особенно это место 28 10.08.2026, 20:46

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МИХАИЛ ДРАПАТЫЙ

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ УКРАИНЫ

Михаил Драпатый этим летом возглавил Вооруженные силы Украины.

Михаил Драпатый — украинский военный деятель и генерал-майор, который 22 июля 2026 года стал главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Будущий военачальник родился в семье учителей в небольшом провинциальном городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.

«Телеграф» рассказывает, что известно о малой родине Михаила Драпатого и чем она примечательна.

Каменец-Подольский — один из самых живописных и исторически насыщенных городов Украины. Старая часть города расположена на уникальном природном «полуострове», который образует глубокий каньон реки Смотрич. Естественная петля реки высотой до 40–50 метров создала мощную природную защиту, превратив город в неприступную цитадель.

Старый замок Каменца-Подольского — одна из самых известных и сохранившихся средневековых крепостей Восточной Европы. Уникальный замковый мост соединяет Старый город с крепостью. Это единственный в мире мост, который расположен не поперек, а вдоль русла реки по узкому перешейку каньона.

Каменец-Подольский это своеобразный перекресток культур и религий. На протяжении веков город был важнейшим торговым и оборонительным узлом, где бок о бок жили украинцы, поляки, армяне, евреи и литовцы, а на короткий период город даже находился под властью Османской империи.

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