Кто эти беларусы, которых забрали на военные сборы из сельхозорганизаций 15 10.08.2026, 20:54

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Фото: Анастасия Гакотина, «Ваяр»

Не прошло и трех недель, как Хренин выполнил поручение Лукашенко.

Еще 21 июля на селекторном совещании правитель потребовал отправлять в армию тех, «кто плохо работает», не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно в период уборочной кампании, пишет «Салідарнасць».

— Попросите Хренина, поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу. В лес, — заявил Лукашенко.

Фото: Анастасия Гакотина, «Ваяр»

10 августа Минобороны отчиталось, что в целях реализации поручения правителя в одном из соединений сил специальных операций стартовал сбор с призывом военнообязанных.

Сообщается, что в ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.

Фото: Анастасия Гакотина, «Ваяр»

В телеграм-канале Минобороны опубликовано интервью с работником сельхозорганизации Алексеем Климовичем из Червеньского района.

Фото: Анастасия Гакотина, «Ваяр»

— Раньше о военной службе знал только по фильмам и сериалам. Здесь все в новинку, — заявил парень.

О том, что на фото те, кто по мнению Лукашенко, не умеет работать в сельском хозяйстве, Минобороны умолчало, назвав участников сборов военнообязанными.

Фото: Анастасия Гакотина, «Ваяр»

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