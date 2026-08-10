Кто эти беларусы, которых забрали на военные сборы из сельхозорганизаций

Кто эти беларусы, которых забрали на военные сборы из сельхозорганизаций15
- 10.08.2026, 20:54
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Не прошло и трех недель, как Хренин выполнил поручение Лукашенко.
Еще 21 июля на селекторном совещании правитель потребовал отправлять в армию тех, «кто плохо работает», не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно в период уборочной кампании, пишет «Салідарнасць».
— Попросите Хренина, поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу. В лес, — заявил Лукашенко.
10 августа Минобороны отчиталось, что в целях реализации поручения правителя в одном из соединений сил специальных операций стартовал сбор с призывом военнообязанных.
Сообщается, что в ходе сбора, который займет до 60 суток, с военнообязанными проведут занятия по восстановлению военно-профессиональных навыков. После прохождения курса обучения они будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач.
В телеграм-канале Минобороны опубликовано интервью с работником сельхозорганизации Алексеем Климовичем из Червеньского района.
— Раньше о военной службе знал только по фильмам и сериалам. Здесь все в новинку, — заявил парень.
О том, что на фото те, кто по мнению Лукашенко, не умеет работать в сельском хозяйстве, Минобороны умолчало, назвав участников сборов военнообязанными.