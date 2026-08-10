В Колумбии произошло мощное землетрясение 1 10.08.2026, 21:07

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Фото: reuters

Обрушились десятки зданий.

В Колумбии мощное землетрясение магнитудой 7,4 унесло жизни по меньшей мере 18 человек, еще больше оказались под завалами зданий. Как передает ВВС, по данным геологической службы страны, землетрясение произошло в 07:34 (12:34 по Гринвичу) на глубине 103 км.

Эпицентр землетрясения находился вблизи деревни Сан-Хосе-дель-Пальмар в провинции Чоко на тихоокеанском побережье страны. Его можно было ощутить за сотни километров к востоку, в столице, Боготе, где была проведена эвакуация из нескольких зданий.

Фото: EPA

В третьем по численности населения городе Колумбии обрушилось около 25 зданий. Управление гражданской авиации страны сообщило о повреждениях в нескольких региональных аэропортах, в частности в Перейре, Манисалесе, Кибдо, Вирмении, Картаго и Буэнавентуре.

Фото: EPA

В столице, Боготе, сильно тряслись деревья и светофоры. Люди выбегали из своих домов и офисов. Они сообщали, что чувствовали, как земля под ними двигалась почти две минуты.

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