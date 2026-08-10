Пентагон показал новые загадочные видео с НЛО 22 10.08.2026, 21:34

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Среди них — сверхзвуковые шары и гигантские треугольники.

Министерство обороны США опубликовало пятую партию рассекреченных документов и видеозаписей, которые касаются НЛО. Все обнаруженные объекты не поддаются объяснению.

Пентагон опубликовал новую порцию рассекреченных файлов об НЛО, содержащих ранее не публиковавшиеся видеозаписи, изображения и документы, описывающие загадочные объекты. Сейчас НЛО называют неопознанными аномальными явлениями и описания тех, что указаны в новых документах и показаны на видео, нельзя объяснить. Возможно, они имеют отношение к внеземным цивилизациям, но доказательств этому пока нет. Важно отметить, что все изображения в пятом наборе рассекреченных файлов Пентагона, которые касаются НЛО, являются художественными интерпретациями описаний очевидцев встреч с потенциальными инопланетянами. Что же касается видео, то это реальные записи неизвестных объектов, пишет Daily Mail.

Пятая партия рассекреченных документов Пентагона, которые касаются НЛО, содержит 41 файл, несколько видео и изображений. Самый старый документ описывает события 1953 года, а самый новый – события 2026 года. Напоминаем, что первая партия документов об НЛО была представлена в мае этого года. В Пентагоне обещают, что будут постепенно предоставлять общественности рассекреченные документы об НЛО.

В одном из документов содержится рассказ американского военного пилота, который наблюдал черный треугольный объект размером около 150 метров над американской авиабазой в Афганистане в 2002 году. Каждый угол объекта, летящего совершенно бесшумно, освещался круглыми огнями. Объект резко изменил направление движения и исчез из поля зрения. Пилот оценил скорость движения объекта в примерно 270 км/ч.

Похожий бесшумный огромный треугольный объект в небе, согласно отчету ФБР, наблюдали жители штата Колорадо, США, в 2023 году. Из каждого угла исходил красный свет. Неизвестный объект сначала двигался медленно, но затем по словам очевидцев набрал сверхзвуковую скорость и исчез.

На видеозаписи, сделанной американскими военными над Оманским заливом в 2021 году, виден темный шар, который постоянно меняет направление движения. Его размер оценили в 1,2 метра. Другое видео, снятое военными из США в неизвестном месте на Ближнем Востоке в 2025 году, показывает круглую сферу, которая движется над каким-то городом. На видео, снятом над Тихим океаном в 2019 году, видная черная сфера, которая быстро движется, а затем исчезает и снова появляется.

В одном из документов содержится рассказ военного пилота о том, как в 2023 году во время полета из США в Ирландию он видел рядом со своим самолетом странные белые огни. Они то становились ярче, то гасли. Некоторые оставались неподвижными, другие двигались по прямым линиям или внезапно меняли направление.

Еще в новом наборе рассекреченных документов содержится отчет об исследовании видеозаписей, сделанных в начале 1950-х годов в США, где запечатлены НЛО. Объекты имели дискообразную форму и сине-белый цвет, и как показывает анализ, двигались со сверхзвуковой скоростью. Также они кажется увеличивались в размерах по мере увеличения их светимости.

Все эти объекты пока невозможно объяснить известными природными явлениями или отнести их известным типам земных технологий. Но эксперты не нашли пока доказательств того, что это внеземные технологии. То есть, возможно, это инопланетяне, а возможно нет.

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