Молдова сделала жесткое заявление против России после взрыва дрона 10.08.2026, 11:24

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Санду назвала инцидент прямым следствием агрессии Кремля.

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан и президент Мая Санду прокомментировали взрыв дрона вблизи населенного пункта Крокмаз в Штефан-Водском районе страны, сообщает Newsmaker.

Премьер прокомментировал падение дрона 9 августа, поблагодарив спасателей и пожарных за оперативное вмешательство.

«Хорошо, что дрон попал в дерево, а не в дом. Тот факт, что мы находимся за пределами зоны войны, к сожалению, нас не защищает. Жертв нет, пожар быстро ликвидировали. Спасибо нашим полицейским и службам реагирования, которые оперативно локализовали возгорание. Эту войну ощущаем мы все. Мы знаем, кто агрессор. Я осуждаю эту войну. Она затрагивает и нас. Все, чего я желаю, – чтобы она как можно скорее закончилась», – подчеркнул Тофан.

Глава правительства заверил, что власти примут необходимые меры, но не уточнил, какие именно.

Президент опубликовала своё сообщение в соцсетях 10 августа. «Я решительно осуждаю последнее нарушение нашего воздушного пространства. Это прямое следствие российской агрессии, и это угрожает всем нам. Риск для жизни людей в нашем регионе реален и растёт. Это должно прекратиться», – призвала она.

Напомним, днем 9 августа в полицию Штефан-Воде поступило сообщение о мощном взрыве в районе населённого пункта Крокмаз. Позже районный совет Штефан-Воде опубликовал фото объекта, похожего на дрон, упавшего на окраине села.

В полиции уточнили, что БПЛА такого типа впервые залетел на территорию страны. По данным правоохранителей, дрон врезался в дерево и взорвался на высоте 2,5 м, поэтому обломки аппарата разлетелись на большую площадь, повредив расположенные рядом дома.

Правоохранители подтвердили, что во время взрыва и пожара никто не пострадал. Дрон взорвался в лесополосе за пределами населенного пункта. Взрыв вызвал сильный пожар, а обломки аппарата повредили крыши и пристройки нескольких жилых домов.

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