Беларус отдал мошенникам 280 тысяч рублей за «декларации Минфина» 10 10.08.2026, 12:11

3,030

Аферисты запугали мужчину уголовным делом за госизмену.

Беларус лишился почти 280 тысяч рублей, поддавшись на уловки мошенников. Подробности схемы рассказали в Следственном комитете.

Утром 21 июля текущего года 39-летнему жителю Минского района на Viber позвонила «сотрудница Белпочты». Она сказала, что на его фамилию пришло письмо из налоговой, и уговорила продиктовать код из СМС-сообщения, которое пришло на мобильный мужчины.

Затем потерпевшему звонили лжесотрудники Нацбанка и Минсвязи. Они убедили жертву, что с его счета перевели деньги фигуранту, который находится в международном розыске.

Затем в схему вступил «сотрудник КГБ». Под угрозой обыска и уголовного дела за госизмену потерпевшего заставили написать подписку о неразглашении и сотрудничестве. После этого аферисты убедили мужчину снять с личных счетов 22 970 и 12 900 долларов и передать их девушке-курьеру, которую телефонные собеседники представили как сотрудницу инкассации.

Кроме того, под предлогом защиты «от чужих кредитов» мужчина оформил займы на общую сумму 159 560 рублей. Часть денег он передал той же девушке, а остальные деньги оставил в пакете возле остановки в Минском районе.

«После каждой передачи [денег] потерпевшему присылали документы, оформленные как декларации Министерства финансов. В них якобы подтверждалось законное происхождение денег и их поступление на хранение в Национальный банк», — сообщили в Следственном комитете.

Когда связь с кураторами прекратилась, потерпевший внимательнее изучил присланные бумаги. Заметив сомнительную должность руководителя Нацбанка, он нашел в интернете сведения о похожих схемах обмана и обратился в милицию.

На допросе потерпевший пояснил следователю, что поверил лжеправоохранителю, так как тот связывался с ним по видеосвязи из «служебного кабинета» и в одежде с погонами, схожей с форменным обмундированием.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com