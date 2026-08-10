В российских ресторанах рухнули продажи алкоголя 4 10.08.2026, 12:17

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Аналитики объяснили, что происходит.

Продажи алкоголя в российских отелях, ресторанах и кейтеринге (HoReCa) в первом полугодии 2026 года сократились на 42,4% год к году, до 818,3 тыс. дал, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты игроков алкогольного рынка. Последние связывают падение с сокращением ресторанного трафика, закрытием заведений и снижением доли алкоголя в чеке. Заметнее всего снизились продажи винодельческой продукции — на 44,8%, до 361 тыс. дал. Продажи напитков крепостью более 9% сократились на 39,78%, до 447,3 тыс. дал.

«Продажи алкоголя в ресторанах действительно просели, в частности из-за снижения трафика», — подтверждает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин. По данным «Платформа ОФД», в январе—июне число чеков в ресторанах и барах по всей России снизилось на 4% год к году, в Москве — на 11%. При этом средний чек вырос на 8%, до 3,2 тыс. руб., а в Москве — на 6%, до 4,5 тыс. руб. По словам Алексея Небольсина, посетители стали экономить и реже заказывать дорогие позиции, отдавая предпочтение более дешевым альтернативам. Кроме того, россияне стали чаще проводить банкеты со своим алкоголем.

Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук считает падение продаж алкоголя одним из проявлений кризиса в ресторанной отрасли. По его словам, алкоголь в заведениях общепита продается с высокой наценкой, поэтому при сокращении располагаемых доходов потребители в первую очередь отказываются от таких покупок. Совладелец «Тигруса», в который входят Osteria Mario, «Швили» и Bar BQ Cafe, Хенрик Винтер отмечает, что рестораны обычно устанавливают наценку в размере 200–300% на алкоголь. «Гости либо не заказывают спиртное вовсе, либо переходят на менее дорогие позиции — пиво или сидр вместо вина и крепкого алкоголя», — говорит он.

Снижение продаж алкоголя происходит на фоне общего сокращения посещаемости заведений общепита и уменьшения их числа. Собеседник из числа крупных производителей алкоголя связывает падение продаж с закрытием ресторанов, кафе и баров. По данным 2ГИС, в марте 2026 года количество ресторанов в российских городах-миллионниках сократилось на 5% год к году, до 7,2 тыс. точек, кафе — на 6%, до 12,5 тыс., баров — на 11%, до 5,9 тыс.

В первом полугодии 2026 года россияне стали реже посещать заведения общепита на фоне роста цен и перехода к более экономному потреблению. В среднем по стране трафик в январе—июне снизился на 6–10% год к году, при этом средний чек в зависимости от сегмента вырос на 18%. Быстрого восстановления спроса участники рынка не ожидают. «До конца 2026 года предпосылки для выхода из кризиса отсутствуют», — считает совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный.

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