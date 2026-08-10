Путин получил плохие новости с нефтяного фронта 1 Виталий Шапран

10.08.2026, 12:44

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Реальные доходы бюджета РФ от нефти и газа резко упали.

Правительство Российской Федерации в свойственной ему манере на прошлой неделе сообщило об очередных победах на экономическом фронте. Мол, за июль 2026 года нефтегазовые доходы российского федерального бюджета составили рекордные 934 млрд рублей, что целых на 37% больше, чем в июне. И казалось бы, вот она – мечта Путина. Но, как оказалось, это снова ложь.

Дело в том, что в последний месяц квартала российские нефтяные компании выплачивают квартальный налог. За второй квартал он составил 396 млрд рублей. По сути, это остаточный эффект от войны в Иране и высоких цен на нефть в апреле и мае текущего года. И, если вычесть этот квартальный налог из общей суммы доходов, то получается, что месячные доходы федерального бюджета составили всего 539 млрд рублей, а это уже на 21% меньше, чем в июне.

Дальше – больше. Российские нефтяники в июле получили по демпферу (механизму сглаживания колебаний) 113 млрд рублей, это в 1,86 раза меньше, чем в июне. Учитывая, что выплаты по демпферу компании в основном используют на ремонт нефтеперерабатывающих заводов, а удары Украины не стали менее сильными, российское правительство решило сэкономить на ремонтах НПЗ, сделав ставку на импорт топлива.

То есть, если исключить демпфер и квартальный эффект, то получится, что месячные нефтегазовые доходы Российской Федерации в июле упали на 35,3%. Напомню, это при том, что отчитываются о росте на 37%.

Теперь август. Для российского бюджета он станет довольно тяжелым месяцем. Квартального эффекта уже не будет, как и рекордных цен на нефть. А вот необходимость в ремонтах НПЗ после ударов Сил обороны Украины остается. Кроме того, приближается осень, на которую перенесли плановые ремонты НПЗ…

Конечно, российский диктатор Владимир Путин может начать ещё одну войну на Ближнем Востоке руками КВИР или хуситов, но в июле это не очень помогло.

В августе же за беспокойных хуситов одновременно взялись армии Саудовской Аравии и Йемена…

Поэтому перспективы августа в РФ становятся всё хуже: налоговая цена на нефть в июле (по ней будут рассчитывать доходы бюджета за август) составила 59,02 доллара за баррель. Цена упала на 6,3%, и оказалось, что в целом цены на мировом рынке нефти и цены на российскую нефть – это всё-таки разные цены. И им могут быть присущи даже противоположные тенденции.

Виталий Шапран, УНИАН

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