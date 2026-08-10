В США предложили вооружить Украину за счет российских активов 3 10.08.2026, 12:58

3,544

Вашингтон может помочь Киеву и укрепить свою собственную оборонку.

Конгресс США должен ускорить принятие оборонного бюджета и одновременно создать механизм, который позволит направить замороженные российские активы на закупку оружия для Украины, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Недостаточная защищенность украинских городов и мирного населения от российских ракет недопустима, а поддержка Киева напрямую отвечает интересам безопасности США.

В ежегодный оборонный закон США предлагается включить новый законопроект «Peace Act». Он предусматривает ускоренную передачу замороженных в США российских суверенных активов Украине для приобретения наиболее необходимых систем вооружений.

Инициатива уже получила поддержку Комитета по финансовым услугам Палаты представителей. На голосовании она прошла с результатом 53–1. Однако Комитет по правилам пока не допустил соответствующую поправку к рассмотрению полного состава Палаты.

«Защита свободы в Украине отвечает интересам Америки», — пишут авторы, подчеркивая, что речь идет не только о помощи Киеву.

Механизм позволит одновременно решить две задачи. Украина получит необходимые средства для закупки вооружений, а американские производители смогут значительно увеличить выпуск военной продукции. Это создаст новые рабочие места и стимулирует промышленный рост без дополнительной нагрузки на американских налогоплательщиков.

«Это напрямую поможет Украине и одновременно нарастит производство вооружений в США», — отмечает автор.

Теперь инициатива зависит от республиканского руководства Палаты представителей. Если поправку вынесут на открытое голосование, автор считает, что она способна получить значительное большинство, потенциально достаточное даже для преодоления президентского вето.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com