Россия стремительно превращается в Северную Корею 11 Александр Невзоров

10.08.2026, 13:45

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Александр Невзоров

Началось интереснейшее состязание.

Ну вот, а все переживали; боялись, что быстро превратить русские массы в истошный северокорейский субстрат не получится.

Балаболили и «хорошие русские», и интеллигенты. Глупцы утверждали, что «русская культура» страхует россиян от прямого перехода в «счастливый политический скот».

Как выяснилось, ни фига не страхует. Все получилось в наилучшем виде.

Русские так же легко, как северокорейцы, при виде фюрера мутируют в визжащее блаженное стадо. Столь же быстро, как и адепты чучхе, они утрачивают достоинство и начинают активно обожать вождя.

Методики адорации пока обкатываются на детях, но скоро этот стиль поведения станет нормой для полиции, армии, чинуш. Чуть позже присоединится и прочее население. Это неизбежно.

У режима есть шанс «еще пожить» только в том случае, если удастся осеверокореить хотя бы еще 40% населения страны. Это реально, но «нужен прорыв». Дебиляж, конечно, свершается, но идет слишком медленно. А «часики тикают».

Началось интереснейшее состязание. Дело в том, что вера в фюрера не бесконечна. Утрата этой веры народом смертельна для режима. Чтобы продлить беспредел, требуется истерическое всепрощающее фанатение, не задающее вопросов.

Либо путинизм успеет полностью, до забвения и оргазмов, одебилить большую часть обитателей - либо очень быстро крякнется.

На видео - один из первых опытов. Как видим, северокорейщина на пять с плюсом.

И дело не в том, что тут «дети». Со взрослыми все получится еще проще. Граждане, еще вчера скептичные «неоднозначники», сами не заметят, как превратятся в одержимых, рыдающих от счастья при виде вождя.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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