Wildberries связала свою судьбу с режимом Путина

Wildberries связала свою судьбу с режимом Путина1
- 10.08.2026, 14:17
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Удары по складам ритейлера грозят России новым экономическим кризисом.
Украинские беспилотники превратили Wildberries из символа российского бизнеса в одну из крупнейших экономических целей войны. За последний месяц атаки затронули почти два десятка складов компании, а удары дошли до Екатеринбурга — более чем в тысяче километров от линии фронта, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Один из последних налетов вызвал пожар на складе Wildberries в Екатеринбурге. Всего украинские атаки затронули более 1 млн квадратных метров складских площадей компании.
Киев объясняет удары тем, что через платформу продается военное снаряжение. Ранее Wildberries даже запускал специальный раздел «Все для СВО», где предлагались бронежилеты, шлемы и другие товары военного назначения.
Последствия уже ощущают тысячи продавцов. По оценке исследовательской компании Data Insight, интернет-магазины, использующие Wildberries, могли потерять товаров на сумму до $5 млрд.
«Wildberries — стратегический актив, поскольку это крупный прибыльный бизнес», — заявил профессор Чикагского университета Константин Сонин.
Сама компания оказалась тесно связана с российскими властями. После многомиллиардного слияния, которое получило одобрение Путина, Wildberries должен был превратиться в масштабную цифровую и платежную платформу, способную помочь России обходить западные ограничения.
Теперь под угрозой оказались не только склады и товары, но и финансовая устойчивость компании. Wildberries задолжал российским банкам более $10 млрд. В Кремле уже обсуждают варианты государственной поддержки, а крупнейшие кредиторы — Сбербанк и ВТБ — могут столкнуться с необходимостью спасать компанию или снижать ее долговую нагрузку.
«Если продажи полностью рухнут, плохо будет всем», — отмечает аналитик Сергей Семко. Последовательное уничтожение складов показывает, что выбранная Wildberries стратегия развития оказалась не самой успешной.