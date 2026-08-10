Назван лучший город Беларуси для наблюдения солнечного затмения
- 10.08.2026, 14:38
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Луна закроет около 76% солнечного диска.
NASA опубликовало карту солнечного затмения, которое произойдёт 12 августа. Полная фаза будет видна в узкой полосе, проходящей через север России, Гренландию, Исландию, Атлантический океан, Испанию и небольшой участок Португалии. Поскольку Беларусь находится за её пределами, жители страны увидят лишь частную фазу. Однако в одном из областных центров Луна закроет Солнце сильнее всего – почти на 76%.
В каком городе Беларуси будет видно лучше всего?
В разных частях Беларуси затмение будет выглядеть по-разному. Чем западнее находится наблюдатель, тем большую часть солнечного диска закроет Луна.
В разных частях Беларуси затмение будет выглядеть по-разному. Чем западнее находится наблюдатель, тем большую часть солнечного диска закроет Луна.
По данным Timeanddate.com – международного онлайн-сервиса, который публикует данные о времени, часовых поясах и астрономических явлениях, в том числе расчёты и карты затмений, – в Гродно Луна закроет около 76% площади солнечного диска. В Минске – около 51%, Витебске – 44%, Могилёве – 31%, Гомеле – примерно 14%.
Так что один из самых эффектных видов среди городов Беларуси ожидается в Гродно: к максимальной фазе от открытой части солнечного диска останется яркий серп.
Во сколько смотреть солнечное затмение в Минске?
В Минске затмение начнётся примерно в 20:10, а максимальная фаза наступит около 20:42. К этому времени Солнце уже будет находиться низко над горизонтом. Поэтому для наблюдения лучше выбрать место, откуда хорошо видна западная часть горизонта и обзор не перекрывают дома, деревья или другие препятствия.
В других городах начало частичной фазы ожидается примерно в то же время. Например, в Витебске – около 20:07, Могилёве – 20:09, Гродно и Гомеле – около 20:11.