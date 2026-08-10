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Молдова отозвала своего посла в России

  • 10.08.2026, 15:10
  • 1,578
Молдова отозвала своего посла в России
фото: aa.com.tr

Из-за взрыва боевого беспилотника на своей территории.

Молдова отзывает своего посла в России «для консультаций» после инцидента с боевым беспилотником, который 9 августа упал и взорвался возле села Крокмаз Штефан-Водского района.

В МИД Молдовы «решительно осудили» произошедшее.

«Этот инцидент представляет собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и поставил под угрозу безопасность наших граждан. Республика Молдова осуждает агрессивную войну Российской Федерации против Украины и ее последствия для безопасности нашей страны и всего региона», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Молдовы.

В связи с этим МИД принял решение отозвать своего посла «для консультаций».

Напомним, днем 9 августа в полицию Штефан-Водэ поступило сообщение о мощном взрыве в районе населенного пункта Крокмаз. Чуть позже на месте происшествия обнаружили фрагменты боевого беспилотника.

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